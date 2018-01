Basketball-Euroleague Bambergs Playoff-Hoffnungen schwinden

Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague die vierte Niederlage in Serie kassiert. Der deutsche Meister verlor gegen das russische Team Chimki Moskau knapp mit 70:74. Damit sind die Hoffnungen auf das Erreichen der Playoffs weiter geschwunden.

"Heute haben Kleinigkeiten das Spiel entschieden. Wir haben alles für den Erfolg getan. Es hat leider nicht geklappt", sagte Aufbauspieler Nikos Zisis nach der Partie. In einem über 40 Minuten engen Match besaßen die Russen am Ende die besseren Nerven. In den ersten beiden Vierteln waren die Bamberger noch das bessere Team und führten zur Pause mit zwei Punkten Vorsprung (42:40).

"Danach haben wir besser verteidigt" sagte Moskaus Alexej Schwed nach der Partie. Der frühere NBA-Profi überragte bei den Russen mit 28 Punkten. Bei den Gastgebern überzeugte Dorell Wright mit 20 Zählern.

Trinchieri: "Jeder hat für jeden gekämpft"

Bambergs Headcoach Andrea Trinchieri war trotz der Niederlage mit dem Auftreten seines Teams einverstanden: "Wir haben heute gut gespielt. Wir haben den Rebound dominiert und sind im Spiel geblieben, auch nachdem wir acht Punkte zurück lagen", sagte der Italiener. Und weiter: "Wir sind zurückgekommen und hatten die Chance auf den Sieg. In der entscheidenden Phase haben wir jedoch fünf Mal nicht scoren können, auf der anderen Seite hat Khimki schwere Würfe getroffen. Alles in allem aber haben wir als Team gespielt, jeder hat für jeden gekämpft. Das ist in der momentanen Situation wichtig."

In der Tabelle belegen die Oberfranklen nun den 13. Rang. Nächste Partie in der Euroleague ist am 11. Januar das Gastspiel beim Tabellenachten und Ex-Euroleague-Champion Maccabi Tel Aviv.