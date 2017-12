Basketball-Euroleague Brose Bamberg bricht beim Schlusslicht ein

Vor allem im vierten Viertel (10:25) hatten die Oberfranken nichts mehr zuzusetzen. Damit bleibt der deutsche Serienmeister in der Euroleague auf Platz elf. Um das Playoff-Viertelfinale zu erreichen, müsste man Achter werden.

In Istanbul lief vor nur 2.514 Zuschauern nur in den ersten beiden Spielabschnitten etwas zusammen. So erarbeitete sich Bamberg eine verdiente 38:29-Halbzeitführung. Doch nach dem Wechsel drehten die Türken auf. Am Ende waren die Bamberger chancenlos. Bezeichnend, dass bei Bamberg lediglich Ricky Hickman zweistellig traf (10 Punkte).