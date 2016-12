Siegreich in Tel Aviv Bamberg beendet Pleitenserie in der EuroLeague

Basketball-Meister Brose Bamberg hat seine Negativserie in der EuroLeague nach fünf Niederlagen in Folge beendet. Die Franken siegten am 11. Spieltag überraschend deutlich beim dreimaligen Titelträger Maccabi Tel Aviv mit 85:70 (46:30).

Beim Euroleague-Meister von 2014 zeigten die Bamberger von Beginn an eine abgeklärte Leistung und lagen nie in Rückstand. Vor allem defensiv ließ Brose nichts anbrennen und gestattete den Israelis nur vier Offensiv-Rebounds. Angeführt von einem einmal mehr überragenden Nicolò Melli, der mit 27 Punkten Topscorer der Gäste war, feierte Bamberg im elften Spiel der europäischen Königsklasse den dritten Sieg. Allerdings mussten die Franken im Schlussviertel wie schon so oft in dieser Spielzeit zittern, als ein vormaliger 21-Punkte-Vorsprung aus dem dritten Abschnitt bis auf neun Zähler zusammenschmolz. Aber diesmal kippte die Partie nicht mehr.

"Unglaublich, das haben wir uns verdient." Bambergs Nicolò Melli

Am meisten jubelte Matchwinner Nicolò Melli, der mit zwei Drei-Punkte-Würfen in den letzten 71 Sekunden den Erfolg besiegelte: "Wir sind mit Persönlichkeit aufgetreten, haben einen fantastischen Job gemacht." Trainer Andrea Trinchieri meinte: "Wir haben ein cleveres Spiel hingekriegt. Das war ein Teamerfolg."

Nur ein Trostpflaster

Trotz des dritten Erfolgs bleibt Bamberg aber Letzter in der 16 Teams umfassenden Liga, nur die besten acht Mannschaften nach Hin- und Rückspiel erreichen das Viertelfinale. Aber ein Trostpflaster bleibt dieser Sieg. Fünfmal schon hatte Bamberg zuvor im europäischen Wettbewerb mit dem letzten Wurf verloren und war bis ans Tabellenende der Vorrunde abgerutscht. Dazu sollte er auch zusätzlichen Ansporn für die Liga bringen.