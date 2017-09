Basketball-Bundesliga s.Oliver Würzburg: Benzing sorgt für Aufbruchstimmung

Nach Platz 14 in der abgelaufenen Saison will s.Oliver Würzburg wieder in die Play-offs. Die Verpflichtung von Nationalspieler Robin Benzing lässt aufhorchen. Eine gewisse Aufbruchstimmung ist spürbar.

Von: Wolfram Porr