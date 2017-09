Basketball-Bundesliga medi Bayreuth: Das "kleine B" muckt auf

Mit Pauken und Trompeten ist medi Bayreuth in der vergangenen Saison in die Phalanx der drei "großen B" im Basketball - Bamberg, Bayern und Berlin - eingebrochen. Nun will das "kleine B" bestätigen, dass es ein Playoffteam ist. Auch in Europa.

Von: Wolfram Porr