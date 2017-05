BBL-Playoffs Bayern-Coach fordert eine Reaktion

Die heftige 59:82-Niederlage in Bamberg zum Auftakt der Playoff-Halbfinalserie schmerzt beim FC Bayern München immer noch. Trainer Sasa Djordjevic erwartet in Spiel zwei am Donnerstag eine Reaktion seiner Mannschaft.

"Ich bin sicher, dass es die geben wird", sagte Djordjevic vor dem Heimspiel gegen den Titelverteidiger aus Oberfranken. Die Bamberger hatten den Auftakt des Prestigeduells mit 82:59 dominiert und Bayern teils vorgeführt. "Ich denke, man kann nicht schlechter spielen", sagte der frühere Bamberger Anton Gavel und forderte vor der Revanche am Donnerstag (17.30 Uhr): "Da muss eine komplett andere Mannschaft auf dem Feld stehen und die Situation anders angehen."

Djordjevic betonte: "Wir dürfen keine Angst haben, müssen physischer spielen, schnellere Entscheidungen treffen und dürfen nicht mit angezogener Handbremse auftreten." Vorbild könnte das Hauptrunden-Heimspiel sein, als ein 67:59-Erfolg gegen Bamberg gelang.

Bamberg: "Müssen noch besser sein"

Darius Miller

Den nächsten, vielleicht vorentscheiden Schritt auf dem Weg ins Finale wollen die Bamberger machen. Dabei lassen sie sich von dem deutlichen Ausgang in Spiel eins nicht blenden: "Wir kennen die Klasse von München. Wer jetzt glaubt, dass es mehr steht als nur 1:0, der begeht eine echte Sünde. Sie werden das Niveau heben, wir müssen dann noch besser sein als heute, um dem Stand zu halten."

So sieht es auch Ex-NBA-Profi Darius Miller: "Wir müssen wie in Spiel eins von der ersten Sekunde an zeigen, dass wir bereit sind. Wir müssen auch in München die gleiche Intensität an den Tag legen, wie in unserem Heimspiel. Der Sieg vom Sonntag ist schön, ist aber lediglich ein Sieg. Wir brauchen insgesamt drei."