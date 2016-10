Fränkisches Basketball-Derby Bamberg erteilt Würzburg eine Lehrstunde

Meister Brose Bamberg marschiert in der Basketball-Bundesliga (BBL) weiter unaufhaltsam vorneweg. Der Tabellenführer gewann mühelos mit 88:62 (51:32) bei s.Oliver Würzburg. Damit sicherte sich das Team den vierten Sieg im vierten Saisonspiel. In allen Partien hatte das Team von Trainer Andrea Trinchieri dabei am Ende mehr als 20 Punkte Vorsprung.

Würzburg hoffnungslos unterlegen

Bester Werfer für den Deutschen Meister war der Lette Janis Strelnieks mit 16 Zählern. Bei den hoffnungslos unterlegenen Gastgebern punktete Kresimir Loncar (13) am häufigsten.

München und Ulm können noch nachziehen

Neben Bamberg sind in der BBL lediglich Bayern München und Vizemeister ratiopharm Ulm vor ihren jeweils vierten Saisonpartien am Wochenende noch ohne Punktverlust.