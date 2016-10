Basketball-Bundesliga Bayern-Basketballer fertigen Berlin ab

Die Basketballer des FC Bayern München präsentieren sich in toller Frühform: Die Mannschaft ließ Dauerrivale ALBA Berlin nicht den Hauch einer Chance und siegte deutlich mit 97:58 (43:25).

Fünf Spiele, fünf Siege - die Münchner haben in der Bundesliga auch gegen den achtmaligen Deutschen Meister aus der Bundeshauptstadt ihre weiße Weste behalten. Der Vorjahres-Halbfinalist war den Berlinern beim 97:58 (43:25) in allen Belangen überlegen. ALBA ist nach der dritten Saisonniederlage nur Elfter.

Beste Werfer der Münchner waren Neuzugang Ondrej Balvin und Kapitän Bryce Taylor mit je 14 Punkten. Schon in der ersten Halbzeit waren die Münchner den überforderten Gästen deutlich enteilt und ließen keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit. Für die Hauptstädter traf Dragan Milosavljevic mit 15 Zählern am besten.

Erster Saisonsieg für Würzburg

Topscorer in Tübingen: Jake Odum

Den ersten Saisonsieg ffeierte s.Oliver Würzburg: Dank ihres überragenden Aufbauspielers Jake Odum siegten die Unterfranken bei den Walter Tigers Tübingen und verließen die Abstiegsplätze. Nach dem schwachen Saisonstart mit vier Niederlagen hat die Mannschaft von Headcoach Douglas Spradley endlich die ersten Punkte der neuen Spielzeit eingefahren. In Tübingen behielt der letztjährige Play-off-Teilnehmer mit 83:76 (43:36) die Oberhand und holte den ersten Saisonsieg.

Würzburgs Point Guard Jake Odum war mit 27 Punkten (darunter drei Drei-Punktewürfe) Top-Scorer. "Wir standen vor dem Spiel schon ein wenig mit dem Rücken zur Wand und wussten, dass wir vierzig Minuten alles geben und kämpfen müssen. Das haben wir getan", so der Matchwinner. Die Entscheidung zugunsten der Würzburger fiel allerdings erst im letzten Viertel, als ein 9:0-Lauf gelang.

medi Bayreuth überrollt Braunschweig

Bayreuths Headcoach Raoul Korner

Ein enges erstes Viertel (16:12) - dann ging es dahin für Braunschweig. medi Bayreuth - ja sehr erfolgreich in die Saison gestartet - brannte gegen die Niedersachsen ein regelrechtes Basketball-Feuerwerk ab und untermauerte damit seine Ambitionen, in dieser Spielzeit besser abzuschneiden als zuletzt.

Lewis und Seiferth überragend

Die Oberfranken waren ihrem Gegner in allen Belangen überlegen. Defensiv wie offensiv hatten die Gäste den gut aufgelegten Bayreuthern nichts entgegenzusetzen. Im Angriff zeigte Neuzugang Joseph Lewis mit 26 Punkten (darunter sechs Dreier), wie wertvoll er für die Franken ist. Unter den Körben pflückte Nationalspieler Andreas Seiferth 13 Rebounds.

"Ich glaube, dass das Ergebnis so deutlich war, wie das Spiel auch. Für uns gilt es, nicht abzuheben, sondern konzentriert weiter zu arbeiten." Bayreuths Trainer Raoul Korner

Mit 8:2 Punkten belegt Bayreuth den ungewohnten vierten Tabellenplatz. Braunschweig (2:8 Punkte) muss sich nach dieser Leistung nach unten orientieren.