Erste Begegnung 2011/12 Brose Bamberg hat seit 2011 einen weiteren Konkurrenten in der Basketball Bundesliga: den FC Bayern Basketball. Nach ihrem Aufstieg sorgen die Münchner mit dem fünften Platz nach der Hauptrunde für Furore. In den Playoffs müssen sie sich nach fünf Spielen im Viertelfinale den Artland Dragons geschlagen geben. Bamberg wird in dieser Saison Meister.