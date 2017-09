Basketball-Transfercoup Würzburg verpflichtet Nationalmannschafts-Kapitän Benzing

Der 28-jährige Benzing hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Das teilte der Klub am Freitag (15.09.17) mit. Benzing war vor zwei Jahren von Bayern München zu CAI Saragossa gewechselt, hatte in diesem Sommer bei den Spaniern aber keinen neuen Vertrag erhalten.

Benzing spielte ab 2009 in der Bundesliga für Ulm, zur Saison 2011/12 wechselte der Hesse zu Bundesliga-Aufsteiger Bayern München. In der Saison 2013/14 feiert er mit den Bayern die Deutsche Meisterschaft, nach der verpassten Titelverteidigung gab Benzing bekannt, dass er den Verein verlassen werde. Er wechselte zum spanischen Erstligisten CAI Saragossa, von dem er nun in die Bundesliga zurückkehrt. Dort trifft er auf Trainer Dirk Bauermann, der ihn 2009 in die Nationalmannschaft geholt hatte.

"Fans und Verantwortliche können stolz auf die Verpflichtung des Kapitäns der Nationalmannschaft sein. Er wird uns auf den Forward Positionen noch größere Qualität, Variabilität und mehr Scoring geben. Ich habe Robin mit 20 auch deshalb in die Nationalmannschaft geholt, weil er ein Winner durch und durch ist, der ein Spiel auch mal alleine entscheiden kann. Es erübrigt sich zu sagen, dass er menschlich ganz hervorragend zu uns passt. Wir freuen uns sehr auf Robin!" Würzburg-Coach Dirk Bauermann auf der Facebook-Seite des Vereins

Vierfacher EM-Teilnehmer

Der frühere Jugend-Nationalspieler feierte in seinem ersten Bundesligajahr auch sein Debüt in der A-Nationalmannschaft. Er war Teil des deutschen Aufgebots bei den Europameisterschaften 2009, 2011, 2013 und 2015, außerdem bei der Weltmeisterschaft 2010. Zuletzt führte Flügelspieler Benzing das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) bei der EM als Kapitän an und erreichte mit der Mannschaft um Topstar Dennis Schröder die Runde der letzten Acht. Dort verlor die Mannschaft gegen Titelverteidiger Spanien.