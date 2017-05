Playoffs in der BBL München erwartet "stolze Berliner"

95:68 in Spiel eins - das klingt deutlich. Doch die Basketballer des FC Bayern München lassen sich vor dem Gastspiel bei ALBA Berlin davon nicht blenden. Trainer Sasa Djordjevic erwartet in der Hauptstadt eine andere Berliner Mannschaft.

Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn in Berlin werden nicht nur 11.000 Fans die "Albatrosse" lautstark unterstützen. Auch die Personallage hat sich entspannt. Trainer Thomas Päch dürfte wieder vermehrt auf die wieder fitten Aufbauspieler Peyton Siva und Distanzschütze Carl English setzen. Beide waren in München nur zu Kurzeinsätzen gekommen.

Extra-Quäntchen Leidenschaft gefragt

Aktion statt Reaktion: Sasa Djordjevic

Bayern-Headcoach Sasa Djordjevic stellt sich auf einen Gegner mit Wut im Bauch ein: "Die Berliner werden jetzt ihren Stolz zeigen. Wir müssen deshalb Spiel eins aus den Köpfen kriegen und darauf vorbereitet sein, dass Berlin angreifen wird." Statt die Hauptstädter zu unterschätzen und nur zu reagieren, setzt Djordjevic auf Aktion: "Wir müssen die Mannschaft sein, die auf das Feld geht und den Gegner jagt. Wir brauchen das Extra-Quäntchen an Leidenschaft. Ich glaube aber daran, dass meine Spieler den nötigen Siegeshunger besitzen."

King warnt - Barthel fehlt noch

Alex King spielte bis vor einem Jahr selbst noch in Berlin und kennt viele Spieler noch gut. Er sagt: "Berlin hat gute Spieler, und auch sie werden irgendwann in einen Lauf kommen. Das darf uns allerdings nicht daran hindern, dass wir unser Spiel aufziehen." Nationalspieler Danilo Barthel wird wegen einer Sprunggelenksverletzung allerdings noch nicht mithelfen können. Mit seiner Rückkehr ist frühestens im dritten Spiel am Samstag zu rechnen.

Das Playoff-Viertelfinale (Best of five)

FC Bayern München - ALBA Berlin 1:0

Spiel eins: München - Berlin 95:68

Spiel zwei: Donnerstag, 20.30 Uhr