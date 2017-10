Basketball Bayreuth siegt eindrucksvoll in Radom

Die Oberfranken setzten sich beim polnischen Erstligisten souverän mit 96:79 (43:47) durch und feierten damit einen gelungenen Eistand in die Champions League nach 21-jähriger Absenz im europäischen Basketball. Insbesondere in der zweiten Hälfte zeigten die Bayreuther eine beeindruckende Vorstellung. Center Andreas Seiferth hatte einen Galatag: Er war mit 24 Punkten der beste Schütze und verwandelte alle seine zehn Würfe aus dem Feld. Assem Marei und Guard Gabe York steurten je 13 Punkten in einer gut harmonierenden Bayreuther Offensive bei.

Bayreuth in Topform

Den Start hatte die Mannschaft von Trainer Raoul Korner etwas verschlafen. Nach dem ersten Viertel lagen Bayreuth 16:33 zurück, steigerte sich dann aber klar und gewann alle folgenden Abschnitte. Im dritten Viertel hielten sie den Gegner sogar bei neun Punkten (29:9) und schafften so die Vorentscheidung. Bayreuth ist nun Tabellenführer in der Gruppe C und nach drei Siegen in der Bundesliga zum Start in dieser Saison insgesamt noch ungeschlagen.