Finalerfolg gegen Keltern Wasserburgs Basketballerinnen erneut Pokalsieger

Die Basketballerinnen vom TSV Wasserburg gewannen zum vierten Mal in Folge - und zum achten Mal seit 2005 - den Pokal der Frauen-Bundesliga. Nachdem das Team von Georg Eichler im Halbfinale am Samstag Hannover besiegte, bezwang es am Sonntag Keltern.