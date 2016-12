EuroCup-Top-16 Bayern trifft auf Moskau, Ulm und Lietkabelis

Am letzten Vorrundenspieltag des EuroCups hat der FC Bayern Basketball Budućnost mit 80:66 besiegt und zieht mit dem zweiten Platz aus der Gruppenphase in die nächste Runde ein. In den Top 16 bekommen es die Münchner mit Moskau, Lietkabelis und Ulm zu tun.

Die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic feierte beim 80:66 gegen den Serienmeister aus Montenegro, das sieglose Schlusslicht, einen Pflichtsieg. Es war der erwartete sechste Erfolg der Bayern-Basketballer im laufenden Wettbewerb. Vor über 4.300 Zuschauern in der heimischen Halle hatten die Münchner lange Zeit Mühe mit einem unbequemen Gegner, setzten sich aber dank eines energischen Schlussspurts letztlich überzeugend durch. Die Punkteverteilung nach Vierteln: 16:16, 20:15, 22:13, 22:22. Beste Werfer der Hausherren waren Maxi Kleber mit 14 Punkten und Nihad Djedovic mit 13 Zählern.

Start der Top-16-Phase im Januar

"Insgesamt haben wir das Geschehen auf dem Parkett kontrolliert, auch wenn die Partie über weite Strecken ausgeglichen war. Wir haben die Runde nun als Gruppenzweiter mit zwei Niederlagen beendet, und müssen uns schon jetzt auf die nächste Runde konzentrieren." Sasa Djordjevic, Cheftrainer des FCBB

Durch den gleichzeitigen Sieg von Spitzenreiter Zenit St. Petersburg gegen Unicaja Malaga war auf dem Weg in die Top-16-Phase Platz eins in Gruppe C aber nicht mehr drin. Für die nächste Runde, die Anfang Januar startet und in vier Vierergruppen ausgetragen wird, war das Djordjevic-Team aber schon vor dem letzten Spiel qualifiziert gewesen. In der Gruppe F treffen die Bayern nun auf den Bundesliga-Konkurrenten aus Ulm, auf den BC Lietkabelis aus der litauischen Stadt Panevezys sowie die russische Mannschaft Chimki Moskau.

Auch Alba Berlin noch im Rennen

Nur die beiden besten Teams erreichen das Viertelfinale. Dort winkt für den Vize-Meister aus Ulm und den Titelaspiranten aus München ein Aufeinandertreffen mit ALBA Berlin als drittem verbliebenem Klub aus der Bundesliga. Die Hauptstädter spielen gegen die beiden spanischen Vertreter Valencia Basket und Unicaja Malaga sowie gegen Cedevita Zagreb aus Kroatien.