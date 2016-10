Basketball-Bundesliga FC Bayern weiter unbesiegt

Aber es war ein glücklicher Sieg bei den Gießen 46ers. Konnten die Münchner bislang jede Ligapartie mit zweistelligem Vorsprung gewinnen, reichte es in Hessen nur zu einem 72:68-Erfolg - und dieser musste hart erkämpft werden: Nach einem guten Start ließen die Gäste aus Bayern mehr und mehr nach, die Hausherren übernahmen das Zepter in der eigenen Halle - und zur Mitte des dritten Viertels lagen die Münchner zwischenzeitlich sogar mit 13 Punkten zurück. Eine verbesserte Defense und nur ein Ballverlust im Schlussviertel ermöglichten dem Team von Chefcoach Sasa Djordjevic das Comeback, das die Topscorer Maxi Kleber und Anton Gavel in den dramatischen Schlusssekunden vollendeten.

Vorentscheidender Dreier von Kleber 21 Sekunden vor Schluss

Die Punkteverteilung nach Vierteln: 20:18, 13:22, 15:14, 24:14. Beste Werfer der Münchner waren Maxi Kleber und Anton Gavel mit je zwölf Treffern.

"Die Gießener waren sehr aggressiv. Wir haben uns damit schwer getan, vor allem beim Rebound. Das Wichtigste ist, dass wir uns dennoch zurückgekämpft haben. Wir haben heute so viele Fehler gemacht, die müssen wir jetzt analysieren und dann abstellen." Maxi Kleber

Am Mittwoch spielt der FCBB im Eurocup auswärts in Petersburg, ehe in der Bundesliga am Sonntag der Knaller gegen Alba Berlin steigt.