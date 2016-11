Basketball FC Bayern wieder souverän

Die Basketballer des FC Bayern München zeigten sich im Eurocup sich von der Bundesliga-Klatsche am Sonntag in Bamberg gut erholt: Das Team siegte bei Buducnost Podgorica klar mit 68:44 (31:17). Brose Bamberg trifft heute in der Euroleague auf Darussafaka Istanbul mit Ex-Spielmacher Brad Wanamaker.

Dank des souveränen Sieges in Montenegro können die Münchner mit der Zwischenrunde planen. "Jetzt sieht es in der Gruppe ganz gut aus für uns“, sagte Neuzugang Alex King nach der Partie, in der Center Devin Booker mit zehn Punkten bester Münchner Werfer war. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Bayern vor 3.200 Zuschauern ab dem zweiten Viertel das Kommando. Am Ende stand der dritte Sieg im vierten Spiel. Die Bayern zogen damit in der Tabelle der Vorrundengruppe C an Spitzenreiter UCAM Murcia vorbei. Die besten vier der Fünfergruppe erreichen im zweitwichtigsten Europapokal die Top-16-Phase.

"Das war eine solide Leistung von uns. Wir haben eine seriöse Verteidigung gespielt, die Intensität und das Bemühen waren da. Wir hätten das Spiel allerdings in der zweiten Halbzeit noch schneller beenden können, als wir drei, vier Schnellangriffe zu ungenau abgeschlossen haben", lobte Trainer Sasa Djordjevic sein Team. Allerdings sagte er auch: "Wir müssen weiter lernen, 40 Minuten fokussiert zu bleiben.“

Bambergs Wiedersehen mit Brad Wanamaker

Auch in Istanbul schon ein Leistungsträger: Brad Wanamaker.

In der Euroleague gibt es am sechsten Spieltag für Brose Bamberg ein Wiedersehen mit Ex-Spielmacher Brad Wanamaker. Die Oberfranken treten heute bei Darussafaka Istanbul, dem neuen Klub des US-Amerikaners, der die Bamberger in den letzten beiden Spielzeiten zur Meisterschaft geführt hatte. Bei Darussafaka ist Wanamaker ebenso dominant wie noch in den zwei Bamberger Jahren, sowohl als Werfer (14,8 Punkte im Schnitt in fünf Euroleague-Partien) als auch als Passgeber (5,2 Assists).

Nach dem überraschend deutlichen Erfolg in der BBL gegen Bayern München (90:59) reisen die Bamberger selbstbewusst in die Türkei. Ganz abgehakt ist der Wechsel von Wanamaker zum neuen Point Guard Fabien Causeur aber noch nicht, wie Trainer Andrea Trinchieri anmerkt: "Das ist ein laufender Prozess. Ich bin außerdem kein Fan davon, Spieler positionsbezogen zu sehen. Für mich gibt es keinen klassischen Point Guard. Meine Spieler müssen zwei, drei Positionen spielen können."