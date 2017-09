Basketball-Europameisterschaft Deutschland muss um Achtelfinaleinzug bangen

80:82 (43:43) verlor die Mannschaft um NBA-Star Dennis Schröder. "In so einem Hexenkessel zu verlieren, ist keine Schande", sagte Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zwar, aber: "Es ist schade, es tut auch weh. Aber am Ende haben wir noch zwei Spiele vor uns."

Da warten allerdings mit Italien am Dienstag (17.30 Uhr) und Litauen am Mittwoch (13.45 Uhr) die vermeintlich stärksten Gruppengegner. Die DBB-Auswahl ist in der Sechsergruppe B punktgleich mit Italien und Litauen Zweiter (alle fünf Zähler). Vier Mannschaften erreichen die am Samstag (09.03.17) beginnende Finalrunde in Istanbul in der Türkei. Ein starker Schröder mit 20 Punkten und Daniel Theis mit 15 Punkten und 15 Rebounds konnten letztlich nicht verhindern, dass der Weg in die Runde der letzten 16 wieder deutlich steiniger wird. Schon 2013 und 2015 war Deutschland bereits in der Gruppenphase gescheitert.

Einbruch in der Schlussphase

Gegen Israel konnte die deutsche Mannschaft lange an die überzeugenden Auftritte gegen die Ukraine (75:63) und Georgien (67:57) anknüpfen. Nur eine völlig verkorkste Schlussphase bescherte dem Team die erste Niederlage bei diesem Turnier. Vor allem in der Offensive verloren Schröder und Co. völlig den Rhythmus. Turnier-Gastgeber Israel stand nach zwei Niederlagen schon mit dem Rücken zur Wand - und stellte Deutschland zunächst vor Probleme. Nach 13 Minutnen lag die Mannschaft mit zehn Punkten zurück, kämpfte sich aber mit viel Moral wieder heran.

Nach dem Seitenwechsel legte die deutsche Mannschaft einen Blitzstart hin, vor allem der athletische Theis drückte in dieser Phase dem Spiel seinen Stempel auf. Im letzte Spielabschnitt strotzte die DBB-Auswahl zunächst nur so vor Selbstbewusstsein, doch trotz einer komfortablen Führung machten Schröder und Co. am Ende lange Gesichter.