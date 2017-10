Basketball-Europa-Ligen Siege für München und Bayreuth

Im Münchner Audi Dome führte Nihad Djedovic (15) als bester Schütze die Bayern zur Tabellenführung in der Gruppe B beim problemlosen 93:57 (49:22)-Sieg. Das erste Spiel hatte die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic 86:69 bei Galatasaray Istanbul gewonnen.

Dagegen musste der frühere deutsche Basketball-Serienmeister Alba Berlin beim Wiedersehen mit seinem ehemaligen Trainer Sasa Obradovic im zweiten EuroCup-Spiel die erste Niederlage hinnehmen. Die Hauptstädter unterlagen in der Gruppe C beim russischen Spitzenklub Lokomotive Kuban Krasnodar 59:75 (30:34). Am ersten Spieltag hatte Berlin noch mit 111:85 (57:39) gegen Partizan Belgrad gewonnen. Obradovic war vier Jahre lang Trainer bei Alba und führte das Team zweimal zum Pokalsieg (2014, 2016).

Bayreuth mit zweitem Sieg im zweiten Spiel

In der Champions League setzte sich medi Bayreuth in einer umkämpften Partie in der Verlängerung 82:80 (74:74, 36:33) gegen Straßburg durch. Die Oberfranken sind nach 21-jähriger Absenz erst in dieser Saison aufs europäische Parkett zurückgekehrt. Im ersten Gruppenspiel hatte Bayreuth bereits beim polnischen Erstligisten souverän mit 96:79 (43:47) gewonnen. Nach zwei Spielen stehen die Bayreuther mit zwei Siegen an der Spitze der Vorrundengruppe C, punktgleich mit dem spanischen Erstligisten Movistar Estudiantes aus Madrid, der ebenfalls zwei Siege auf dem Konto hat.