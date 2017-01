Basketball-Bundesliga Würzburg kassiert Niederlage bei Bauermann-Debüt

Eine leichte Muskelverletzung im Oberschenkel hatte Spielmacher Jake Odum die ganze Woche außer Gefecht gesetzt, Neuzugang Elijah Johnson war erst am Donnerstagabend zum Team gestoßen. Nicht die besten Voraussetzungen für eine gelungene Vorbereitung auf den Rückrundenauftakt.

Zehn-Punkte-Vorsprung für Göttingen zur Pause

Über 3.300 Zuschauer sahen von Beginn an ein Duell von zwei Mannschaften, die vor allem in der Verteidigung konzentriert und intensiv zu Werke gingen und dem Gegner das Leben schwer zu machen versuchten. Das gelang zunächst den Gästen besser: Ein Dreier von Lamonte Ulmer und vier Lončar-Punkte bedeuteten die 7:4-Führung zu Beginn der 4. Minute. Danach kam im Angriff Sand ins Getriebe der Unterfranken, denen bis zum Ende des ersten Viertels nur noch vier weitere Punkte gelingen sollten - 15:11 lagen die Göttinger nach zehn Minuten vorne. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts erhöhten die Niedersachsen schnell auf 20:11. Bauermann nahm in der 12. Minute seine erste Auszeit als Würzburg-Coach. Doch auch im Anschluss fehlte seinen Spielern häufig der Rhythmus im Angriff - anders als den Hausherren, bei denen sich vor allem Scott Eatherton ein ums andere Mal am Korb durchsetzen und abschließen konnte. Das Resultat: Bis zur Halbzeit hatten sich die Göttinger auf 39:29 abgesetzt.

Gute Aufholjagd der Würzburger im dritten Viertel

Die Gäste kamen konzentrierter aus der Kabine und drängten auf die Wende: Nur noch 45:41 - vier Zähler Rückstand in der 25. Minute. Drei Minuten später landete Johnson seinen ersten Korb für die Würzburger - ein Dreier zum 47:46. Nur noch ein Punkt weniger - aber dann folgte eine aus Gäste-Sicht unglückliche Sequenz mit einem technischen und einem unsportlichen Foul, was den Göttingern die Gelegenheit gab, sich bis zur letzten Viertelpause wieder auf 54:48 abzusetzen. Gleiches Spiel im Schlussabschnitt: Die Unterfranken trafen zuerst wieder einen Dreier nach dem anderen, starteten mit einem 11:4-Lauf ins vierte Viertel. Sie kämpften sich wieder auf einen Zähler heran (60:59, 35. Minute). Aber sie schafften es wieder nicht, die Hausherren zu überholen. Die Göttinger, bei denen der starke Alex Ruoff 15 seiner 22 Punkte in den zweiten zwanzig Minuten erzielte, konterten und zogen mit einem starken Schlussspurt auf und davon.