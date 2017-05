Playoffs in der BBL Bayreuth und Bamberg schon unter Druck

Den Anfang macht am Dienstag medi Bayreuth in Oldenburg (Beginn: 18.30 Uhr/live in Einblendungen auf B5 aktuell). Die Überraschungsmannschaft aus Oberfranken verlor Spiel eins in eigener Halle knapp und auch etwas unglücklich. Nun muss zumindestens einmal in Oldenburg gewonnen werden, um den Einzug ins Halbfinale doch noch zu schaffen. Eine schwierige Aufgabe: In der Hauptrunde ging die Partie bei den Norddeutschen deutlich mit 64:83 verloren.

Doch die Mannschaft von Headcoach Raoul Korner hat mit dem Erreichen der Playoffs alle Erwartungen ohnehin schon übertroffen und kann eigentlich locker aufspielen. Korner freilich - hinter Ulms Thorsten Leibenath Zweiter bei der diesjährigen Wahl zum Trainer des Jahres - ist ehrgeizig genug, um sich eine besondere Taktik auszudenken und die Oldenburger so zu überraschen. "Wir werden alles daran setzen, uns den Heimvorteil zurückzuholen."

Die Fans in der Wagnerstadt sind jedenfalls weiterhin optimistisch bis euphorisch - bei einem Public Viewing wollen sie ihrem Team Energie schicken.

Bamberg muss die Wende schaffen

Andrea Trinchieri

Für Titelverteidiger Bamberg sieht die Sache dagegen ganz anders aus: Die Heimniederlage gegen Bonn war definitiv nicht einkalkuliert. Die Oberfranken präsentierten sich schlapp und unkonzentriert, nicht in Playoff-Form. Headcoach Andrea Trinchieri, der die Niederlage erstaunlich ruhig ertrug, muss schnell an den richtigen schrauben drehen, um die Wende zu schaffen.

Die Qualität und Tiefe des Kaders spricht freilich für den Serienmeister. Und noch glaubt kein Experte ernsthaft daran, dass Bonn sich in dieser Best-of-five-Serie wirklich durchsetzen kann. Aufbauspieler Josh Mayo etwa stand in der Bonner Achter-Rotation die kompletten 40 Minuten auf dem Parkett. Bamberg wechselte wesentlich mehr durch - insgesamt kamen elf Spieler zum Einsatz.

Das Playoff-Viertelfinale (Best of five)

ratiopharm Ulm - MHP Riesen Ludwigsburg 0:1

Spiel eins: Ulm - Ludwigsburg 93:96 n.V.

Spiel zwei: Ludwigsburg - Ulm (Mi.)

Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn 0:1

Spiel eins: Bamberg - Bonn 92:93

Spiel zwei: Bonn - Bamberg (Mi.)

FC Bayern München - ALBA Berlin 1:0

Spiel eins: München - Berlin 95:68

Spiel zwei: Berlin - München (Do.)

medi Bayreuth - EWE Baskets Oldenburg 0:1

Spiel eins: Bayreuth - Oldenburg 83:85

Spiel zwei: Oldenburg - Bayreuth (Di.)