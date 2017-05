Playoffs in der BBL medi Bayreuth lebt seinen Traum

Mit Titelverteidiger Brose Bamberg und dem FC Bayern München hatte man fest gerechnet in den BBL-Playoffs. Dritter bayerischer Vertreter ist medi Bayreuth - die Überraschungsmannschaft eröffnet am Freitag das Viertelfinale.

Die Oberfranken haben ihre Saisonziele nach oben korrigiert. Mit Platz vier nach der Hauptrunde hat die Mannschaft von Headcoach Raoul Korner zwar schon alle Erwartungen von Fans uhd Verantwortlichen übertroffen. Nun will der ehrgeizige Österreicher mehr: "Wir haben uns neue Ziele gesetzt und möchten jetzt schon ins Semifinale."

Doreth baut auf den Heimvorteil

Im Viertelfinale wartet mit den EWE Baskets Oldenburg aber zunächst eines der Teams, die vor der Saison höher eingeschätzt wurden als die Bayreuther. Die Formkurve der Norddeutschen zeigt nach oben. In Bayreuth ist man sich bewusst, dass es keine leichte Aufgabe wird, sich den Traum vom Halbfinale zu erfüllen. Kapitän Bastian Doreth setzt aber auf die Atmosphäre in der Oberfrankenhalle, in der 14 der 16 Saison-Heimspiele gewonnen wurden. "Zuhause sind wir eine Macht."

Bamberg ist bereit für Bonn

Am Samstag greifen dann Titelverteidiger Brose Bamberg und der FC Bayern München ein. Vom achtmaligen Meister wird in der Serie gegen die Telekom Baskets Bonn nicht weniger als ein sogenannter Sweep erwartet, also ein glatter Durchmarsch. "Wir sind bereit für das erste Playoff-Duell", so Headcoach Andrea Trinchieri.

Die Oberfranken, die in der Hauptrunde beide Spiele gegen die Westdeutschen gewinnen konnten und zum 16. Mal in Folge die Playoffs erreicht haben, gelten als das bestbesetzte Team der Liga. Die Bonner, die am letzten Hauptrundenspieltag noch vom fünften auf den siebten Platz abrutschten, haben normalerweise keine Chance. Aber was das heißt das schon in den Playoffs. Die Karten werden da neu gemischt. Dass man wie im Vorjahr ohne Niederlage durch die Playoffs kommt, damit rechnet in diesem Jahr niemand.

FC Bayern: Favorit gegen den ewigen Rivalen aus Berlin

Das gilt auch für den FC Bayern München, der mal wieder gegen den früheren Erzrivalen ALBA Berlin antreten muss. Allerdings schwächeln die Hauptstädter in dieser Saison - die alte Rivalität der beiden Klubs gibt es zwar noch, aber nicht mehr so ausgeprägt. München geht als klarer Favorit in die Serie. Bis auf die knappe Niederlage in Bayreuth haben die Münchner ihre letzten 16 Spiele allesamt gewonnen, auch beide Partien gegen ALBA.

Die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic ist also gut drauf, was sie auch im letzten Hinrundenspiel gegen Gießen unter Beweis stellte. Das 110:60 war ein Gruß an die Konkurrenz, dass mit dem Meister von 2014 zu rechnen ist. Und Berlin wird nicht unterschätzt: "Ich glaube, Teams, die einen Trainerwechsel hatten, sind immer gefährlich. Das kann immer auch neue Energie freisetzen. Berlin ist eine talentierte, gute Mannschaft, die vor allem auch sehr aggressiv spielt. da müssen wir einfach mit der richtigen Körpersprache antworten."

Das Playoff-Viertelfinale

ratiopharm Ulm - MHP Riesen Ludwigsburg

Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn

FC Bayern München - ALBA Berlin

medi Bayreuth - EWE Baskets Oldenburg