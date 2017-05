Letzter Spieltag der Basketball-Bundesliga Bayerische Teams vor den Playoffs auf zwei, drei und vier

ratiopharm Ulm startet als Tabellenführer in die Basketball-Playoffs. Die Schwaben ließen sich auch am letzten Saisonspieltag nicht mehr von Meister Brose Bamberg abfangen. Bayern München beendete die Hauptrunde als Dritter, medi Bayreuth auf Platz vier.

Durch einen 87:72-Heimsieg gegen die Tigers Tübingen rettete Ulm seinen Zwei-Punkte-Vorsprung vor Bamberg am letzten Spieltag der regulären Saison über die Ziellinie. Die Oberfranken ziehen nach einem 74:61-Sieg in Jena als Zweiter in die Playoffs ein. Dritter ist, weitere zwei Punkte zurück, der FC Bayern München (110:60-Sieg bei den Gießen 46ers). Bereits vor dem letzten Spieltag stand medi Bayreuth als Vierter fest. Die Nordbayern verloren das Frankenduell bei den s.Oliver Baskets Würzburg mit 73:82.

FC Bayern gegen Alba Berlin

Tabellenführer Ulm trifft in der ersten Playoff-Runde, die im "Best of five"-Modus ausgespielt wird, auf den Achten Ludwigsburg. Titelverteidiger Brose Bamberg trifft auf den Siebten Telekom Baskets Bonn (15.00), der FC Bayern München auf den Sechsten Alba Berlin (20.30). medi Bayreuth bekommt es mit den Baskets Oldenburg, dem Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015, zu tun.

Als zweiter Absteiger neben Phoenix Hagen, das die Bundesliga-Lizenz bereits Ende November 2016 wegen fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verloren hatte, stand zuvor bereits Rasta Vechta fest, das nach nur einer Spielzeit wieder in die zweite Liga ProA zurückkehrt. Als erster sportlicher Aufsteiger steht der Mitteldeutsche BC fest.

Die ersten Playoff-Spiele

Freitag, 5. Mai

18.00 Uhr: medi Bayreuth - und den EWE Baskets Oldenburg (5.)



Samstag, 6. Mai

15.00 Uhr: Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn

16.45 Uhr: ratiopharm Ulm - MHP Riesen Ludwigsburg

20.30 Uhr: Bayern München - Alba Berlin