Basketball-Bundesliga Schlussspurt in der Hauptrunde

Brose Bamberg durfte sich über einen freien Samstag freuen, nachdem die Partie gegen den mittlerweile aus dem Spielbetrieb genommenen Klub Phoenix Hagen auf dem Programm gestanden wäre.

Die Münchner kamen gegen die Baskets aus Oldenburg zu einem mühsamen 90:83. Kapitän Bryce Tayler war beim 15. Sieg in Serie mit 19 Punkten bester Werfer bei den Gastgebern, die wie Bamberg zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde nun eine Bilanz von 27:3-Siegen aufweisen.

medi Bayreuth verteidigt mit 21. Saisonsieg Rang vier

Auch Bayreuth setzt seine Erfolgsserie weiter fort: Nach dem 89:79-Heimsieg am 32. Spieltag über die Giessen 46ers, ist der Mannschaft von Coach Raoul Korner nicht nur die Teilnahme an den Playoffs, sondern auch das Heimrecht in der ersten Runde nicht mehr zu nehmen.

Würzburg am Sonntagnachmittag

s.Oliver Würzburg tritt am Sonntagnachmittag in Braunschweig an. Die Unterfranken können bei ihrem letzten Auswärtsspiel in dieser Saison befreit aufspielen, nachdem sie mit zuletzt zwei Heimsiegen gegen Vechta und Bonn den Klassenerhalt schon in trockene Tücher gebracht haben.

Tabellenführer Ulm mit großen Personalsorgen

Ulm gewann in Frankfurt mit 91:84 und behauptete Platz eins. Aber das Team musste den Sieg teuer bezahlen: Braydon Hobbs (Daumen) und Augustine Rubit (Knöchel) verletzten sich. In Da’Sean Butler fehlte gegen Frankfurt bereits ein wichtiger Spieler wegen einer Daumenverletzung, Center Tim Ohlbrecht ist wegen einer schweren Knieverletzung bereits seit Monaten außer Gefecht gesetzt.

Ulm hat jetzt - bei noch zwei verbleibenden Hauptrundenspielen - vier Zähler Vorsprung auf Bamberg und Bayern. Würden sie als Nummer eins in die Playoffs einziehen, hätten sie in allen Playoff-Runden in einem eventuell entscheidenden fünften Spiel das Heimrecht.