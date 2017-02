BBL-Pokal Bayern-Basketballer im Pokal-Finale

Die Basketballer des FC Bayern haben Titelverteidiger ALBA Berlin entthront und sind als erstes Team ins Pokal-Finale eingezogen. Anschließend treten Bamberg und Ludwigsburg gegeneinander an.

Die Münchner setzten sich im Top Four am Samstag beim Hauptstadtclub mit 78:70 (42:38) durch. Die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic nahm vor den Augen von NBA-Profi Dennis Schröder erfolgreich Revanche für die Vorjahres-Finalniederlage gegen Berlin in eigener Halle und darf auf den ersten Cupgewinn seit 1968 hoffen. Bester Werfer bei den Bayern war Ersatz-Aufbauspieler Nick Johnson mit 19 Punkten, für die Berliner waren auch 17 Zähler von Dragan Milosavljevic zu wenig.

In einer engen ersten Halbzeit konnte sich kein Team absetzen, neben Johnson bekamen die Berliner auch ihren Ex-Profi Reggie Redding (17) lange nicht in den Griff. Nach einem zwischenzeitlichen Rückstand von 14 Punkten kämpfte sich ALBA wieder heran, in einer hitzigen Schlussphase behielt der Favorit aus München aber die Nerven.

Bamberg kämpft gegen Ludwigsburg

Das zweite Semifinale bestreitet Meister Brose Bamberg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ab 20.00 Uhr. Auch hier gab es die "Generalprobe" unter der Woche: Die Oberfranken siegten in der Liga zuhause mit 84:75. Ein Fingerzeig? "Wir werden nicht nach Berlin fliegen, um hier abzuschenken", betonte Marko Beens, der 2. Vorsitzende der Ludwigsburger. Der Außenseiter hat in der Vor-Qualifikation schon ratiopharm Ulm geschlagen, das in der Liga als Spitzenreiter noch ohne Niederlage ist.