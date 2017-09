Saisonauftakt Basketball Titelverteidiger Bamberg kassiert Niederlage in Würzburg

Für die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann war es dagegen ein Start nach Maß. Vor allem Nationalmannschafts-Kapitän Robin Benzing überzeugte bei seinem Debüt für die Gastgeber. Der ehemalige Profi des FC Bayern München erzielte 23 Punkte und war mit Kresimir Loncar (20) bester Schütze bei den Gastgebern. Für den enttäuschenden Meister zeigte nur Nationalspieler Maodo Lo (16) eine ansprechende Leistung.

Das neuformierte Team von Trainer Andrea Trinchieri war in keiner Phase des Matches dominant und verlor trotz einer leichten Steigerung am Ende verdient. Die Basketball Löwen Braunschweig bezwangen die Eisbären Bremerhaven mit 81:68 (35:44). Nach einer schwachen ersten Hälfte holten sich die Niedersachsen auch dank des starken DeAndre Landsdowne (16) die ersten beiden Punkte in der neuen Spielzeit. Die Frankfurt Skyliners siegten zum Auftakt gegen Science City Jena mit 82:70 (39:28). Der Kanadier Philip Scrubb überragte bei den Frankfurtern mit 21 Punkten.