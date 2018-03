Basketball-Bundesliga Bamberg beendet Niederlagen-Serie

Lange Zeit sah es nach einem klaren Erfolg für die Gäste aus Bamberg aus. Zur Halbzeit führten die Oberfranken mit 42:38 (21:16, 17:26). Das dritte Viertel entschieden sie mit 25:17 für sich. Nach einem Einbruch im Schlussviertel (18:30) brachte der Favorit die Führung mit letzter Kraft über die Runden. Daniel Hackett (26 Punkte) und Ricky Hickman (24) waren die besten Scorer bei den Gästen. Die Franken klettern mit diesem Erfolg in der Tabelle auf Rang acht.

Banchi leitet Training ab Dienstag

Ab Dienstag übernimmt Luca Banchi den angeschlagenen Meister. Der Italiener tritt die Nachfolge des vor zwei Wochen beurlaubten Andrea Trinchieri an. Der 52-Jährige unterschrieb am Samstag einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf eine weitere Spielzeit. Erst einmal soll er aber retten, was noch zu retten ist. In der Bundesliga bangt der Serienchampion nämlich um den Einzug in die Playoffs, in der Euroleague hat der Klub nur noch theoretische Chancen auf die K.o.-Runde.

Würzburg unterliegt in Frankfurt

Auch die Basketballer von s.Oliver Würzburg wollen in die Playoffs einziehen, unterlagen aber am Sonntagnachmittag bei den Frankfurt Skyliners mit 72:78. Die einzelnen Viertel endeten: 16:12, 13:21, 21:14, 28:25. Nach dieser Niederlage haben die Unterfranken ebenso wie die Bamberger 24 Punkte auf dem Konto, stehen allerdings aktuell nur noch auf dem zehnten Tabellenplatz.