Basketball Bamberg verliert - Bayern weiter ungeschlagen

Für den deutschen Basketball-Meister Brose Bamberg war Angstgegner Zalgiris Kaunas in der EuroLeague erneut eine zu hohe Hürde. Die Bayern Basketballer behalten derweil ihre weiße Weste.

Bamberg musste eine 84:88 (49:50)-Niederlage in Litauen hinnehmen. Vor dem nächsten Spiel am Donnerstag gegen Real Madrid liegen die Bamberger mit einer Bilanz von 6:7-Siegen weiter im breiten Mittelfeld der 16er-Liga. Von bislang 13 Duellen gegen Kaunas konnte Bamberg lediglich eines gewinnen, in der Saison 2015/16 mit 96:63. Ansonsten aber hagelte es gegen den Spitzenklub, der seinen achten Sieg im laufenden Wettbewerb feierte, nur Pleiten.

Die Franken konnten die Partie von Beginn an ausgeglichen gestalten. Als Daniel Hackett 25 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier auf 84:86 verkürzte, keimte noch einmal kurz Hoffnung beim neunmaligen deutschen Meister auf. Doch Aaron White sorgte mit zwei verwandelten Freiwürfen für die Entscheidung. Hackett war mit 15 Punkten zweitbester Werfer der Bamberger hinter Dorell Wright (22). Nationalspieler Maodo Lo steuerte 14 Zähler bei. Bei Kaunas war Arturas Milaknis mit 20 Zählern bester Schütze.

Bayern erfolgreich

Die Bayern fuhren unterdessen im EuroCup gegen die Montenegriner von Buducnost Podgorica ihren neunten Sieg ein. Beim 85:82 (43:38) kamen Jared Cunningham und Devin Booker jeweils auf 15 Punkte für das Team von Coach Aleksandar Djordjevic, überragender Schütze auf dem Parkett war Nikola Ivanovic mit 27 Zählern.