Basketball-Euroleague Bayern verpasst Auftaktsieg, starke Generalprobe für Bamberg

Die Münchner unterlagen am Mittwoch bei Zenit St. Petersburg nach schwachem Beginn und einer guten zweiten Hälfte mit 77:80 (37:47). Dem deutschen Meister von 2014 reichten 27 Punkte von Devin Booker nicht für den erhofften Auswärtssieg nach vier Erfolgen in der Bundesliga.

Die Bayern von Trainer Sasa Djordjevic waren in der ersten Hälfte deutlich unterlegen und lagen zwischenzeitlich mit 18 Punkten in Rückstand. Angeführt von Nationalspieler Danilo Barthel gelang nach dem Seitenwechsel dann aber die Aufholjagd und im dritten Viertel sogar die erste Führung. In einem spannenden Finish blieben dann aber die Petersburger glücklicher, weil Maxi Kleber und Alex Renfroe in den letzten Sekunden zwei Dreier-Würfe für das Erreichen der Overtime vergaben.

Meister Bamberg mit erfolgreicher Generalprobe für die Euroleague

Der Titelverteidiger konnte am Mittwoch beim 93:82 (51:40) gegen die BG Göttingen die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigen. Elias Harris und Maodo Lô mit je 19 Punkten waren die besten Werfer der Gastgeber, die sich wesentlich schwerer taten als gedacht und ab dem zweiten Viertel auf Erfolgscoach Andrea Trinchieri verzichten mussten. Der Italiener war nach zwei Technischen Fouls des Courts verwiesen worden. Für die Gäste war Jesse Sanders mit 18 Zählern am erfolgreichsten. Die Bamberger konnten mit der Generalprobe für das erste Spiel in der Euroleague nur bedingt zufrieden sein. "Vor allem in der Defensive haben wie viele Fehler gemacht", haderte Lô. Bereits am Freitag müssen die Franken beim Vorjahresfinalisten Fenerbahce Istanbul ran.