EuroLeague Bamberg euphorisiert nach Kantersieg gegen Barcelona

"Wow", meinte Trainer Trinchieri überwältigt. "Das war ein großartiger Erfolg, eine großartige Atmosphäre und ein großartiger Start ins neue Jahr". Nach dem 85:65 (40:31) der Bamberger gegen das spanische Spitzenteam FC Barcelona war Trinchieri mehr als zufrieden. "Wir haben toll verteidigt, haben unseren Gameplan mit großer Energie umgesetzt", ergänzte er und unterstrich die mentale Stärke seiner Mannschaft: "Es gab vier Minuten, in denen wir aufgehört hatten zu spielen. Aber in unserem schlechtesten Moment, als Barcelona von 20 auf sechs rankam, das Momentum auf seiner Seite hatte - da haben wir einen 10:0-Lauf hingelegt und das Spiel entschieden."

"Wir haben konzentriert und sehr gut gespielt. Gerade defensiv war es eine starke Leistung, weil wir Barcelona bei 65 Punkten gehalten haben." Spieler Daniel Theis

Alle Chancen aufs Weiterkommen

Durch den Erfolg vor 6150 Zuschauern haben die Bamberger mit nunmehr sieben Siegen bei neun Niederlagen weiterhin alle Chancen auf den Einzug in die Playoffs. Die Franken, die zum Weiterkommen mindestens Achter werden müssen, stehen auf Platz zehn und damit vor Barcelona. Das unterstrich der Coach nochmals. "Wir haben Barcelona mit 20 Punkten geschlagen. Wir haben nie die Hoffnung verloren, immer gearbeitet. Es war eine großartige Nacht", sagte er. Dabei stand auch Neuzugang Jerel McNeal erstmals im Kader. "Er war exzellent und hat unsere Defensivarbeit gut verstanden. In der Offensive war er nicht so gut vertreten, aber das hatte ich erwartet", sagte Trinchieri über den Aufbauspieler aus den USA: "Er wird uns helfen."