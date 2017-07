Bamberg verliert weitere Leistungsträger Auch Causeur und Miller verlassen den Meister

Causeur und Miller nutzen wie erwartet die Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen. Schwacher Trost für Brose Bamberg: Der Double-Gewinner bekommt dadurch zumindest Ablöse. Der Franzose Causeur, wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie der vergangenen Saison, wechselt zum spanischen Rekordmeister Real Madrid. Miller kehrt zum NBA-Klub New Orleans Pelicans zurück, wo er bereits von 2012 bis November 2014 gespielt hatte.

Geschäftsführer Beyer dankt

"Wir danken Fabien und Darius für alles, was sie uns im letzten Jahr bzw. den letzten Jahren gegeben haben", wird Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer in einer Pressemeldung des Klubs zitiert: "Fab kam nach einer von Verletzungen geprägten Saison. Bei uns konnte er sich neu beweisen und wurde völlig zurecht zum Finals-MVP." Für Miller freue sich Beyer, "dass er den Sprung in die NBA schafft."

Der Italiener Melli, dessen Abgang bereits feststand, spielt künftig für EuroLeague-Champion Fenerbahce Istanbul. Der deutsche Nationalspieler Theis steht vor einem Wechsel zu NBA-Rekordchampion Boston Celtics.