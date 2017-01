89:91 gegen Real Madrid Bamberg verliert in letzter Sekunde

Brose Bamberg hat in der Basketball-Euroleague in letzter Sekunde eine bittere Niederlage kassiert. Gegen Real Madrid hielten die Oberfranken lange mit, machten in der entscheidenden Phase aber zu viele Fehler.

Die Oberfranken verloren zum wiederholten Male denkbar knapp. Beim 89:91 (47:51) gegen Spaniens Topklub Real Madrid in der Nürnberger Arena fiel die Entscheidung zugunsten des Tabellenzweiten in der Euroleague erst 1,1, Sekunden vor der Schlusssirene. Madrids Aufbauspieler Sergio Llull - mit 26 Punkten bester Werfer seines Teams - gelang den entscheidenden Wurf für die Königlichen und besiegelte die dritte Niederlage der Bamberger in Folge in der Euroleague.

Schwächen beim Rebounding

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri agierte vor 8.000 Zuschauern lange auf Augenhöhe, ließ zwischenzeitlich aber immer wieder einfache Körbe des Gegners zu und leistete sich in der entscheidenden Phase zu viele Fehler. Vor allem unter den Körben waren die Spanier stärker, holten deutlich mehr Rebounds als die Oberfranken und kamen so zu deutlich mehr zweiten Chancen - der vielleicht entscheidende Vorteil. In den Schlussminuten wechselte die Führung ständig, doch Real bewahrte die Nerven.

"Wir haben gegen eines der besten Teams Europas alles gegeben, haben toll dagegengehalten. Wir hatten die Chance zu gewinnen." Andrea Trinchieri

Bester Werfer der Oberfranken, deren Chancen auf das Weiterkommen mit sieben Siegen bei zwölf Niederlagen immer mehr sinken, war Aufbauspieler Fabien Causeur mit 14 Punkten. Im Hinspiel hatte Bamberg beim 72:95 in der spanischen Hauptstadt die höchste Saisonniederlage hinnehmen müssen.