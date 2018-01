Sieg für Bamberg Neuer Schwung nach langer Durststrecke

Mit Assistenztrainer Ilias Kantzouris an der Seitenlinie hat Brose Bamberg seine Durststrecke in der Basketball Euroleague beendet. Der 93:86-Erfolg gegen Zalgiris Kaunas könnte erst der Anfang für den Griechen gewesen sein.

Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie gab es - vielleicht auch durch die kleine Rotation am Spielfeldrand - gegen den litauischen Club Zalgiris Kaunas das erhoffte Erfolgserlebnis für den angeschlagenen Meister. Kantzouris vertritt den an der Schulter operierten Chefcoach Andrea Trinchieri zu einem passenden Zeitpunkt. Die Kritik am Trainer war zuletzt immer lauter geworden. Zu fixiert auf die alten Spieler, zu wenig Rotation, so die Vorwürfe der Fans.

Trainerwechsel als Wachrüttler

Selbst Sportdirektor Rolf Bayer musste zugeben, dass der frische Wind an der Seitenlinie der Mannschaft gut tut. " Ich wünsch mir das nicht, dass man mit 'ner Schulter-OP ausfällt, aber es kommt wahrscheinlich gerade richtig, dass die Mannschaft auch von der Seite einen Wachrüttler hat", sagte Bayer dem BR Sport.

Ilias Kantzouris bleibt in der ganzen Diskussion gelassen. Der 44-jährige Grieche mit dem kahl rasierten Kopf, ist auf jeden Fall deutlich ruhiger als der italienische Hitzkopf Trinchieri. "Ich mache einfach Tag für Tag meinen Job", sagt Kanzouris bescheiden. Wie lange Trinchieri ausfällt ist nach Aussage des Vereins noch nicht absehbar. Gut möglich, dass der erfolgreiche Interimstrainer auch am Donnerstag in der Euroleague beim FC Barcelona und am Sonntag im Pokal-Kracher beim Tabellenführer FC Bayern München die Verantwortung trägt.

In der Euroleague rückten die Bamberger mit einer Bilanz von 7:11 Siegen auf Tabellenplatz zwölf vor. Damit liegt der Bundesligist noch zwei Siege hinter Platz acht zurück, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigt. Zwölf Partien stehen noch aus.