Europaleague-Niederlage Alarmglocken in Bamberg vor BBL-Spitzenspiel

Mit einer Bilanz von 8:14-Siegen wird eine Playoff-Teilnahme des Bundesligisten in der europäischen Königsklasse immer unwahrscheinlicher. Serienmeister Bamberg steht aber auch vor dem Duell mit Tabellenführer München in der Basketball Bundesliga (BBL) am Sonntag (20.15 Uhr) gehörig unter Druck.

Alarmierte Franken gegen Münchner mit Selbstvertrauen

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri muss als Tabellenachter um den Einzug in die Play-offs bangen. "Bei uns schlagen die Alarmglocken", sagte Nationalspieler Lucca Staiger. Die Münchner strotzen dagegen vor Selbstvertrauen - 15 BBL-Partien in Serie hat das Team von Trainer Sasa Djordjevic gewonnen. "Wir fahren dorthin, um den Sieg zu holen, zumal wir letztes Jahr dort nicht gewinnen konnten", sagte Djordjevic.

Chancenlos gegen Istanbul

In der Europaleague-Partie auf mäßigem Niveau führte Fenerbahce von Beginn an. Bamberg trat ohne vier Leistungsträger an. Auch der an der Schulter operierte Trainer Andrea Trinchieri fehlte. Vor allem den ehemaligen NBA-Profi Jan Veselý bekamen die Bamberger nicht in den Griff. Der Tscheche war mit 26 Punkten Topscorer der Partie. Im Schlussviertel kam Bamberg gegen das Star-Ensemble aus Istanbul noch einmal auf sieben Punkte heran (69:76) ohne jedoch eine ernsthafte Siegchance zu haben. Dejan Musli war mit 18 Zählern bester Werfer bei den Franken.