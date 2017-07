Umstrittener Verkauf bei Jahn Regensburg Philipp Schober offiziell neuer Hauptinvestor

Die Gesellschafterversammlung der Kaptialgesellschaft des SSV Jahn Regensburg hat am Montagabend dem Verkauf von 90 Prozent der Anteile beschlossen. Neuer Hauptinvestor ist damit die Global Sports Invest AG. Ihr steht Philipp Schober vor.

Der Verkauf gilt als umstritten. Bis auf den bisherigen Anteilseigner Volker Tretzel, der in die Regensburger Korruptionsaffäre verwickelt ist, stimmten sowohl der Verein als auch alle übrigen Gesellschafter gegen den Verkauf an Investor Schober aus Vohenstrauß (Lkr. Neustadt an der Waldnaab). Verhindern konnten sie ihn allerdings nicht.

Schlechte Stimmung bei Gesellschaftern

Denn 90 Prozent der Anteile bedeuten auch 90 Prozent der Stimmen. Somit war der Ausgang der Gesellschafterversammlung vorab klar und die Stimmung bei den weiteren Gesellschaftlern dementsprechend schlecht. Sie fühlen sich von Volker Tretzel vor vollendete Tatsachen gestellt. Dies sei ein schlechter Stil und zeige, dass es Tretzel nie um den Verein gegangen sei, sagt Josef Gerber, einer der weiteren Gesellschafter und Bruder von Franz Gerber, ehemaliger Sportchef des SSV Jahn Regensburg. Sowohl Josef als auch Franz Gerber sehen den neuen Investor kritisch.

"Keiner kennt die Global Sports Invest AG. Keiner kann sagen, was die mit dem Club vorhaben." Franz Gerber

Vor allem, dass die Firma erst Anfang Mai gegründet worden ist, weckt Skepsis im Umfeld des Jahn. In einem offenen Brief unter dem Titel "Stop - Finger weg von unserem Jahn" haben die Fans ihre Ablehnung bereits am Freitag deutlich gemacht. Der Verein dürfe kein Spielball von Spekulationen werden.

Verkauf soll geprüft werden

Philipp Schober

"Ich habe erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit", sagt Gerber. Er wolle den Verkauf daher prüfen lassen und habe dabei die Unterstützung der anderen Gesellschafter.

Theoretisch gäbe es noch eine andere Möglichkeit: Der Verein könnte eine neue Kapitalgesellschaft gründen, auf die dann das Spielrecht übergeht. Dann stünde der Investor ohne Spieler da. Zu derartigen Möglichkeiten äußert sich der Jahn aber nicht. Formal muss so etwas die Mitgliederversammlung des SSV Jahn Regensburg beschließen. Sie müsste den Verein beauftragen, die Zusammenarbeit mit der Kapitalgesellschaft zu beenden. Ob und wie das funktioniert, das kann sich der Jahn bei 1860 München ansehen. Hier gibt es für die Mitgliederversammlung in zwei Wochen einen entsprechenden Antrag einer Fangruppierung, sich von Investor Hasan Ismaik zu lösen.