Fitnesstrend Handstand Alles auf den Kopf!

Stellen Sie doch mal alles auf den Kopf! Am besten sich selbst! Denn der aktuelle Fitness-Trend heißt Handstand, ob im Yoga oder beim Crossfit.

Der Handstand verbessert die Haltung und die Körperspannung, sowie die Kraft in Armen und Schultern. Außerdem macht der Handstand einfach Spaß, sagen die Teilnehmer eines Workshops in Nürnberg.

Während die einen lieber mit einer Wand im Rücken trainieren, lassen sich andere von einem Trainingspartner unterstützen. Denn anfangs schwanken die meisten doch noch unsicher auf ihren durchgestreckten Armen hin und her. Sabine Winkler von acroyoga Nürnberg zeigt Anfängern und Fortgeschrittenen in ihrem Workshop wie sie sich am besten selber auf den Kopf stellen. Wichtig ist es, sich vor dem Handstand aufzuwärmen und als Vorübungen eignen sich Seit- und Liegestütze sowie Schulterdrücken mit Kleinhanteln.

"Anfänger sollten erstmal ihre Hände auf den Boden legen, die Beine in Schrittstellung bringen und dann hochschwingen. Oder sich Schritt für Schritt in einer L-Position mit den Füßen an der Wand entlang nach oben tasten." Sabine Winkler, acroyoga-Lehrerin

Viel Koordination, wenig Kraft

Mit einer Wand als Stütze kann man einen Handstand gut üben.

Eigentlich braucht man für einen Handstand mehr Koordination und Körperspannung als reine Muskelkraft. Das sieht man auch an Kindern, die oft mit Leichtigkeit einen Handstand machen oder ein Rad schlagen. Doch Erwachsene tun sich da manchmal etwas schwerer. Wer es selber mal ausprobieren möchte, startet am besten unter Anleitung, um sich nicht zu verletzen.

Im Workshop korrigiert Sabine Winkler die Haltung der Übenden und gibt Tipps wie beispielsweise die Schultern aufzudehnen und das Becken nicht abzukippen. Viele verschiedene Muskeln müssen mitspielen, um in die Balance zu kommen. Daher trainiert der Handstand sowohl die Koordination als auch eine stabile Körpermitte. Im Alltag braucht man eine gute Rumpfstabilität ebenso wie bei vielen Sportarten:

"Ich komme aus dem Kampfsport und da ist das Gleichgewicht das A und O. Der Handstand fasziniert mich schon seit Jahren und wenn ich im Internet sehe wie die Leute gerade stehen wie eine Kerze, dann ist eine hohe Kunst der Körperspannung. Deshalb übe ich den Kopfstand mehrmals in der Woche." workshop-Teilnehmer Merlin, 34 Jahre

Reinigende Wirkung?

Die Yogis glauben an eine reinigende Wirkung, wenn man sich regelmäßig auf den Kopf stellt. Und dass der Handstand neue Energie schenkt. Doch zu viel Esoterik will Sabine Winkler von acro-Yoga Nürnberg nicht in den Handstand reininterpretieren.

"Der Handstand macht einfach Spaß das ist ein irres Gefühl und immer wieder eine Herausforderung. Wenn wir auf den Händen und dem Kopf stehen, wird Adrenalin ausgeschüttet. Das ist eine Erregung und eine Freude, denn man fühlt sich wohl, wenn es klappt!" Sabine Winkler

Beitrag: Ulrike Nikola