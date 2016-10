FCN-Mitgliederversammlung Schiefe Lage, harmonische Sitzung

Finanzvorstand Michael Meeske musste den Mitgliedern am Donnerstagabend (06.10.16) zwar einen Verlust von 1,9 Millionen Euro aus dem Geschäftsjahr 2015/2016 präsentieren, einen derartigen Fehlbetrag hatte er aber bereits im vergangenen Jahr angekündigt. Damit summiert sich der nicht durch Vereinsvermögen gedeckte Fehlbetrag auf 5,1 Millionen Euro.

Verwährte Entlastung bleibt wohl ohne Folgen

Insgesamt drückt den Club eine Schuldenlast von 17,7 Millionen Euro. Ohnehin sehen viele Vereinsmitglieder die Schuldigen für die finanzielle Schieflage in den ehemaligen Vorständen Martin Bader und Ralf Woy. Bader, der in der Saison 2015/2016 noch teilweise im Amt war, wurde von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder auch die Entlastung versagt. Dieses Votum dürfte aber eine Geste ohne juristische Folgen bleiben.

Olympischer Aufsichtsrat

Auch die Diskussion über eine mögliche Ausgliederung des Profibetriebs in eine Kapitalgesellschaft verlief nicht so hitzig, wie es Finanzvorstand Michael Meeske für möglich gehalten hatte. Wohl auch deswegen, weil Meeske in seiner Rede versicherte, dass es innerhalb des Vorstands und des Aufsichtsrates noch keine Beschlusslage gebe. Man wolle die Mitglieder in die Diskussion und die Entscheidung einbinden.

"Ich habe keine überschäumende Kritik vernommen. Das finde ich gut und hilfreich. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen: das passt den Mitgliedern schon, das werden sie schon akzeptieren." FCN-Finanzvorstand Michael Meeske nach der Mitgliederversammlung

Zur Wahl standen drei Mitglieder des neunköpfigen Aufsichtsrates. Der Laufer Unternehmer Johannes Bisping wurde im Amt bestätigt. Neu im Kontrollgremium sind der Finanzfachmann und Unternehmer Norbert Gunkler und der zweifache Hockey-Olympiasieger Max Müller.