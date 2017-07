Traurige Löwen in Schwaben FC Memmingen empfängt TSV 1860 München

Ab 19 Uhr geht´s rund in Memmingen. Vor einigen Wochen haben die Löwen noch in der Zweiten Fußball-Bundesliga gespielt, heute können sie in der Regionalliga zeigen, was sie drauf haben. Beim FC Memmingen wird von einem "Hammerspiel" gesprochen.