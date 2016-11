Bargeldloses Zahlen In vier Stadien geht ohne Karte gar nichts

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In zwölf von 18 Bundesligastadien gibt es bargeldlose Zahlsysteme. Die Kritik von Verbraucherschützern richtet sich gegen die Klubs, bei denen man nur noch so bezahlen kann wie in München, Augsburg, Frankfurt oder auf Schalke.