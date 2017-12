Laura Dahlmeier krönt eine außergewöhnliche Saison mit der Ehrung zur "Sportlerin des Jahres". Aber auch Simon Schempp überzeugte mit Gold in Hochfilzen. Acht Medaillen sammelten am Ende die Biathletinnen und Biathleten bei der vergangenen WM. [mehr - B5 aktuell | zum Audio: Sport-Jahresrückblick 2017 - Biathlon-WM: Dahlmeier und Co. im Goldrausch ]