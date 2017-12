Neues Angebot für intelligente Lautsprecher Der BR Sport - jetzt auch für Sprachassistent "Alexa"

Sie aktivieren ganz einfach den Sport-Skill in Ihrer Alexa-App auf dem Smartphone und fragen: "Alexa, was sind die Nachrichten?" Alexa bringt Ihnen dann direkt zum Hören die stündlichen Sportnachrichten der BR-Sportredaktion von B5 aktuell in die Wohnung. Regelmäßig werden die Sportnachrichten montags bis samstags von 7 bis 23 Uhr aktualisiert.

Das komplette News-Paket von BR24

Für den Sprachassistenten Alexa sind neben dem Sport noch weitere drei Nachrichtenangebote des Bayerischen Rundfunks verfügbar: BR24, BR24 Bayern und BR24 Börse. Wir haben für Sie Anleitungen zur Nutzung zusammen gestellt und beantworten häufig gestellte Fragen zur Plattform und Funktionsweise.

Amazon Echo ist ein Gerät mit integrierter Sprachsteuerung, das Sie daheim oder im Büro als einen Assistenten im Alltag nutzen können. Das Gerät hat als Gehirn ein sprachgesteuertes, intelligentes System, das mit dem Internet verknüpft ist: Alexa. Alexa ist also nichts weiteres als der Name für dieses internetbasierte, intelligente System. Um die Funktionen zu nutzen, stellen Sie ganz einfach Fragen an das System. Zum Beispiel: "Alexa, was gibt es für Nachrichten?" Oder: "Alexa, wie wird das Wetter heute?"

Mit "Skills" sind "Fähigkeiten" gemeint, mit denen Sie Ihr Gerät nach persönlichen Vorlieben mit Angeboten bestücken können. Die Auswahl treffen Sie in der Alexa-App auf Ihrem Smartphone und dem Amazon "Skill-Store". Einen "Skill" können Sie auch per Sprachbefehl aktivieren. Sagen Sie zum Beispiel einfach: "Alexa, aktiviere BR24!"

Das Komfortable ist, dass Sie Ihre Nachrichten-Formate selbst zusammenstellen und per Sprachsteuerung abrufen können. Sie bekommen so gezielt und ohne Umschweife die gewünschten neuesten Informationen.

Ja und nein. Das Gerät horcht nach dem Wort "Alexa" und beginnt aufzuzeichnen, sobald jemand im Raum das Wort sagt. Um den folgenden Befehl zu verstehen, schickt das Gerät die Frage als Audio in die Amazon-Cloud, wo das Audio millisekundenschnell in Text umgewandelt wird. Der Text wird dann vom Skill verarbeitet, um die richtige Antwort zu liefern. Amazon nutzt diese Audio-Text-Übersetzung auch, um das eigene Sprachsystem zu verbessern.

Sie können in der eigenen App selbst immer sehen, was Sie gefragt haben. Das ist an den eigenen Account gekoppelt, genau wie die Shopping-Historie auf Amazon. Fremde haben darauf keinen Zugriff. Allerdings werden die generierten Daten anonymisiert zur Verbesserung der Sprachfunktion von Amazon verwendet.



Der Bayerische Rundfunk erhebt in seinen Angeboten auf Amazon Alexa keine personenbezogene Daten.