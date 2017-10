Ärger, Zorn und Aggression Tut Wut gut?

Wut ist ein elementares Gefühl - oft mit körperlichen Auswirkungen. Immer mehr Menschen, so scheint es, sind wütend: auf die Ungerechtigkeit in der Welt, auf ihre Mitmenschen, auf Politiker oder auch auf Gott. Doch wohin mit der Wut? Und wie kann aus Wut Positives und Kreatives entstehen? Diesen Fragen spürt STATIONEN nach.

Wut und Wutbürger machen derzeit offenbar Karriere. Auf den Straßen wird gehupt, geschrien und ausgebremst, in Fußballstadien bekriegen sich die Fans, Fahrradfahrer und Fußgänger beschimpfen sich, Polizisten werden angespuckt, Politiker ausgepfiffen, beim G20-Gipfel in Hamburg kommt es zur gewalttätigen Eskalation. Wut und Zorn, so scheint es, nehmen in der Gesellschaft immer mehr zu.

Woher kommt die Wut?

Es ist ein elementares Gefühl, wenn einen die Wut überkommt – so stark und plötzlich, dass man es kaum kontrollieren kann. Die Ursachen sind vielfältig: Oft stehen Ohnmacht, Hilflosigkeit oder Angst hinter der Wut. Oder auch Bedürfnisse, die nicht gesehen oder beachtet werden.

Wut im Fußballstadion - bei den Kleinen wie bei Großen.

Viele Menschen fühlen sich ungerecht behandelt: Obwohl es der deutschen Wirtschaft gut geht, beziehen sechs Millionen Menschen in Deutschland Hartz IV, neun Prozent der Bevölkerung sind von Sozialhilfe abhängig. Niedrige Löhne und teure Mieten machen es auch vielen Vollbeschäftigten schwer, mit ihrem Einkommen klarzukommen. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft weit auseinander, die Angst vor dem sozialen Abstieg und der Druck, es nach oben zu schaffen, steigen. Wer Druck hat, muss „Dampf ablassen“.

Wohin mit der Wut?

Unterdrückte Wut kann krank und unglücklich machen, und sie kann sogar zu einer tickenden Zeitbombe werden, vor allem bei jungen Menschen – bis hin zum Amoklauf. Doch wie kann man mit Wut richtig umgehen, sie sogar positiv nutzen?

Das STATIONEN-Team begleitet die Bereitschaftspolizei des USK (Unterstützungskommando) in Augsburg bei einem Fußballspiel. Die Polizisten sind überwiegend bei Großveranstaltungen in Fußballstadien und auf Demonstrationen im Einsatz. Dort sind sie oft in diekter Konfrontation mit den Wutbürgern, oft werden sie selbst zu Opfern. Sie aber müssen ihre Emotionen im Griff haben, empfinden keine Wut auf die, die sie angreifen. Sie haben gelernt, selbst dann ruhig zu bleiben, wenn ihnen direkt ins Gesicht gespuckt wird.

Irene Esmann mit dem Unterstützungskommando Augsburg.

Wie werden Polizisten vorbereitet, mit der Wut umzugehen? Moderatorin Irene Esmann trifft den Kommandoführer des USK Dachau, Polizeioberrat Dr. Bernd Bürger, der auch bei den Auschreitungen des G20-Gipfels in Hamburg vor Ort war, und sie spricht mit dem Polizei-Seelsorger Harald Trampert.

Außerdem besucht STATIONEN das Ausbildungszentrum der Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Hier lernen Polizisten, wie sie sich in Fällen von häuslicher Gewalt deeskalierend verhalten.

Buchtipp und Lesung Pierre Stutz: Lass dich nicht im Stich. Die spirituelle Botschaft von Ärger, Zorn und Wut. Patmos Verlag, 2017.



Pierre Stutz ist katholischer Theologe und spiritueller Begleiter. In seinem Buch führt er vor Augen, dass Ärger, Zorn und Wut zum Menschsein gehören. Gefragt ist ein konstruktiver Umgang mit Aggression, der damit beginnt, Selbstvertrauen zu entwickeln. Das Buch ist eine Entdeckungsreise mit dem Ziel, die Kraft der Aggression positiv freizusetzen für einen alltäglichen Friedensweg.



Lesung in München: Freitag, 20.10.2017, 19 Uhr

Spirituelles Zentrum St. Martin, Arndtstr. 8 (Rgb.). Anmeldung erbeten unter info@stmartin-muenchen.de

