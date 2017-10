Gurus, Götzen und Gesalbte Von Meistern und Menschenfängern

Das Rainbow-Spirit-Festival in München: Erleuchtete Meister laden zu magischen spirituellen Momenten. Schamanen trommeln in mystische Welten. Coaches und Motivationstrainer bieten ihre Hilfe an, um das wahre Ich ausfindig zu machen und die Lebensqualität zu verbessern.

Inzwischen gibt es in Deutschland mehr als 35.000 Trainer, die sich Lebensberater nennen oder Coach. Der Markt ist unübersichtlich.

Beispiel: Buddhismus

Prozess im Juli in Augsburg: Der ehemalige Zen-Priester Hans D. wird wegen sexuellem Missbrauch von Kindern zu fast acht Jahren Haft verurteilt.

Buddhismus, das ist für viele der Inbegriff von Frieden und Erleuchtung. Doch auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Meister sollen das Vertrauensverhältnis ihrer Schüler ausgenutzt haben. Es laufen mehrere Prozesse wegen sexueller Nötigung oder Machtmissbrauch in buddhistischen Zentren.

Es heißt, die Aufklärung stehe erst am Anfang. Viele seriöse Buddhisten fragen sich jetzt, wie konnte solches Unrecht geschehen? Und was kann man dagegen tun? Denn bis jetzt gibt es in Deutschland keine Anlaufstelle für Opfer von buddhistischen Meistern oder klare Richtlinien.

Hilfsangebote und Ansprechpartner finden Sie hier: