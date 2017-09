Zum 20. Todestag Mutter-Teresa-Schwestern in München

Als Nachfolgerinnen Mutter Teresas kümmern sich die "Missionarinnen der Nächstenliebe" um Arme, Obdachlose, Migranten und anderen am Rande der Gesellschaft lebende Menschen. In München betreiben die Schwestern eine Suppenküche. Von Christina Fuchs

Fünfmal in der Woche herrscht reges Treiben in dem weißen Eckhaus am Margaretenplatz in Münchner Stadtteil Sendling, wenn die "Missionarinnen der Nächstenliebe" ihre Suppenküche für Bedürftige öffnen. Unter der Woche gibt es Eintopf, sonntags Gemüse, Kartoffeln und auch Fleisch. Salat und Obst gibt es immer dazu.

Im Durchschnitt kommen dreißig Bedürftige um sich eine kostenlose warme Mahlzeit abzuholen. Einige von Ihnen kommen jeden Tag. Auch einige der Helfer sind wöchentlich hier.

"Um was es im Leben geht kann man hier mehr lernen als mancherorts anders." Stefan Scholz, freiwilliger Helfer

Seit 26 Jahren sind die "Missionarinnen der Nächstenliebe" nun schon in München. Auf Bitten von Kardinal Friedrich Wetter errichtete Mutter Teresa damals die Münchner Ordensniederlassung. Die Erzdiözese stellt ihnen seither das Haus am Margaretenplatz zur Verfügung.

Hier haben die Schwestern neben der Suppenküche ein kleines Frauenheim für bis zu acht Frauen ohne Bleibe, bieten separate Übernachtungsmöglichkeiten für Männer, und besuchen alte und kranke Menschen.

Dienst an den "Ärmsten der Armen"

Ursprünglich umfasste Mutter Teresas Missionsprogramm vor allem medizinische und soziale Dienstleistungen für die "Ärmsten der Armen". Das 1952 von ihr in Kalkutta gegründete Sterbehaus „Nirmal Hriday“ ist die wohl bekannteste Einrichtung.

Vor allem durch die Verbreitung des Ordens in der westlichen Welt musste der Begriff "Ärmste der Armen" erweitert werden. Hier in Bayern kümmern sich die Schwestern, die sich auf Mutter Teresa berufen, um diejenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sozial isoliert, krank oder Drogen abhängig sind.

"Es gibt immer jemand, der ein offenes Ohr oder einen Gesprächspartner braucht. Wir alle sind arm, wir alle brauchen Liebe." Schwester Amata

Die "Missionarinnen der Nächstenliebe" führen weltweit Heime für Sterbende, Lepra- oder Aidskranke, betreiben Kinder- und Obdachlosenheime und bieten manchmal auch Englischunterricht und Nähkurse an – was eben vor Ort gebraucht wird. In Deutschland sind es vor allem Nachtasyle und Suppenküchen.

Armut und Leid als Weg zu Gott

"Die Armut befreit uns. Deshalb können wir spaßen, lachen und uns ein fröhliches Herz bewahren." Mutter Teresa, Geistliche Texte

Es war Mutter Teresas Überzeugung, dass der am Kreuz leidende Christus in jedem Armen stecke. Armut und Leid auch mitzuerleben, war für die weltberühmte Schwester, die letztes Jahr heilig gesprochen wurde, der einzige Weg Gott wahrhaft zu erfahren.

Die Schwestern verpflichten sich auch heute, 20 Jahre nach Mutter Teresas Tod, zu Armut, Keuschheit und Gehorsam und dazu, den Ärmsten der Armen "aus ganzem Herzen und ohne Gegenleistung" zu dienen. Zum persönlichen Besitz der Schwestern gehören neben drei Garnituren der Ordenstracht, ein Gebetbuch, ein Rosenkranz, das Ordenskreuz, und ein Leinenbeutel. Mehr nicht.

Kritik an Mutter Teresa

Dieses Festhalten an Armut und Schlichtheit, auch in ihren Kranken- und Sterbehäusern, brachte Mutter Teresa viel Kritik ein. Vor allem die mangelnde Hygiene und der Verzicht auf moderne Hilfsmittel in der Kranken- und Altenpflege wurden angegriffen.

Der indische Autor und Mediziner Aroup Chatterjee wirft Mutter Teresa vor, trotz zahlreicher Spenden einen verschleierten Kult des Leidens und der Armut betrieben zu haben. Es ging ihr vor allem darum für die katholische Kirche zu missionieren, nicht das Leid der Kranken und Sterbenden zu lindern.