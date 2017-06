Kraftorte in der Münchner City „Manche spüren nichts, andere sind extrem überrascht!"

Die Plätze befinden sich auf den drei Hügeln, auf denen München einst gegründet wurde - jeder dieser drei Orte steht für eine bestimmte Kraft, birgt sein eigenes Geheimnis.

Drei besondere Kraftorte

Der Petersberg ist das wohl älteste spirituelle Zentrum der Stadt. Da ist die Rede von einem alten keltischen Kultort, der hier einst gelegen haben soll. Die Kraft der Weisheit ist hier spürbar.

Der Alte Hof repräsentiert die Kraft der Ordnung und zeichnet damit diesen Platz als Zentrum der Macht des alten Münchens aus.

Ein sehr starker, positiver Kraftort soll sich in der Frauenkirche befinden und eine ganz andere Facette der Kraft spürbar werden lassen: Die Macht der Liebe, Wärme, und Zuneigung – zumindest im Ostteil des Doms. Im Westteil der Frauenkirche ist der sagenumwobene Teufelstritt. Ein Fußabdruck im Boden. „Wie eine magische Kraft zieht es einen in die Tiefe, wenn man seinen Fuß darauf stellt“, sagen manche. Kein Wunder: Nach einer alten Legende soll der Fußabdruck vom Teufel sein, der mit dem Baumeister des Doms in Streit geraten war.

"Kraftorte sind Orte, an denen wir uns wieder verbinden können mit etwas, was größer ist als wir selbst" Margaretha Becker, Tourguide für „Die Stadtspürer“

Eine Tour entlang der Kraftlinien

Im Stadtkern Münchens kreuzen sich die beiden starken Kraftlinien der Stadt. Sie verlaufen entlang zweier historischer Salz- und Handelswege. Eine geht vom Isartor in die Innenstadt. Das Isartor war der Stadtzugang, durch den die Händler einst von der Isar kommend in die Stadtmitte, dem heutigen Marienplatz, gelangten. Es ist ein Punkt, an dem viele achtlos vorbeigehen, ihn sogar meiden. Denn wenn man darauf steht, kann es kribbeln in den Füßen. Die einen glauben daran und spüren etwas, andere wiederum nicht. Jeder hat seinen eigenen Kraftort.