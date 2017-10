Katholischer Medienpreis 2017 Auszeichnung für BR-Feature über Spätabbrüche

Für das radioThema auf Bayern 2 "Risiko Spätabbruch. Eine Entscheidung zwischen Leben und Tod" ist Jeanne Turczynski mit dem Katholischen Medienpreis 2017 in der Kategorie Elektronische Medien ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.

Der Preis für das Feature wurde am 16. Oktober 2017 vom Vorsitzenden der Publizistischen Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Gebhard Fürst, in einem Festakt in Bonn verliehen.

Die Autorin Jeanne Turczynski

Jeanne Turczynski ist seit 2006 Redakteurin beim Bayerischen Rundfunk, Redaktion Wissen und Bildung aktuell, Schwerpunkt: Medizin.



Sie arbeitet seit über fünfzehn Jahren zu Themen wie Aids, Impfen, Verbreitung von Seuchen, befasst mich also von Berufs wegen mit Ärzten und Krankenhäusern und auch mit dem Versagen dieser Institutionen. Von besonderem Interesse ist der Faktor Mensch in diesem Gefüge. Menschen können im medizinischen Bereich Großes vollbringen, sie können aber auch von den Entscheidungen, die die moderne Medizin verlangt, überfordert werden. Diese Schwächen aufzuspüren, sieht sie als den spannendsten Teil ihrer Arbeit. Das radioThema "Risiko Spätabbruch. Eine Entscheidung zwischen Leben und Tod" ist unter Leitung der Redaktion Religion und Orientierung in Kooperation mit der Redaktion Wissen und Bildung aktuell entstanden.

Das Team Autorin: Jeanne Turczynski

Sprecher: Detlev Kügow und Heinz Peter

Ton und Technik: Stefan Ebertshäuser

Regie: Martin Schramm

Redaktion: Karin Wendlinger (Religion und Orientierung)

Die Begründung der Jury

"Jeanne Turczynski hat mit ihrer außergewöhnlichen Reportage 'Risiko Spätabbruch. Eine Entscheidung zwischen Leben und Tod' nicht nur herausragende journalistische Qualität bewiesen, sondern vor allem auch Mut …, ein Dilemma anzupacken … Je mehr sich der Mensch die Erde untertan macht, je mehr unsere technischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten zunehmen, desto häufiger finden wir uns in ethischen Dilemmata-Situationen wieder." Laudator Volker Herres (ARD Programmdirektor)

"Durch die immer genauer werdenden Frühdiagnosen bei Schwangerschaften steigt die Bereitschaft zu Abtreibungen, auch zum Spätabbruch. An vier konkreten Fällen zeigt die packende Hörfunksendung, in welche Gewissenskonflikte Betroffene geraten … Dass Hörfunksender einem solch schwergewichtigen Thema eine Stunde Sendezeit zur Verfügung stellen, verdient eine besondere Erwähnung." Jurybegründung

Katholischer Medienpreis

Seit 2003 wird der Katholische Medienpreis jährlich von der Deutschen Bischofskonferenz zusammen mit der Gesellschaft Katholischer Publizisten e. V. (GKP) und dem Katholischen Medienverband e. V. (KM.) ausgeschrieben. "Ausgezeichnet werden Beiträge, die die Orientierung an christlichen Werten sowie das Verständnis für Menschen und gesellschaftliche Zusammenhänge fördern, das humanitäre und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zum Zusammenleben unterschiedlicher Gemeinschaften, Religionen, Kulturen und Einzelpersonen beitragen", heißt es in der Ausschreibung.