Interkonfessioneller Unterricht: Katholiken und Protestanten zusammen?

Bayern

Konfessioneller Unterricht



In Bayern wird Religionsunterricht getrennt nach Konfessionen erteilt: Evangelische und katholische Kinder teilen sich auf. Eltern können ihre minderjährigen Kinder aber auch aus Glaubens- und Gewissensgründen vom Religionsunterricht abmelden – dann wird für sie – wie für alle anderen auch, Ethik zum Pflichtfach. Seit 2009 gibt es zusätzlich eine „Islamische Unterweisung in deutscher Sprache“ – ein Modellversuch. Mittlerweile sind 400 bayerische Schulen beteiligt. Im Prinzip haben in Bayern alle als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannte Religionen und Konfessionen ein Recht auf Religionsunterricht unter staatlicher Aufsicht. So bieten zum Beispiel auch Aleviten, Juden, Orthodoxe und Altkatholiken Religionsunterricht an. Die Kosten werden vom Freistaat übernommen, wenn mindestens fünf Schüler pro Jahrgangsstufe zusammen kommen. Ist das nicht der Fall, findet der Unterricht außerschulisch statt, kann aber als Schulfach gewertet werden.

Nordrhein-Westfalen

Konfessioneller kooperativer Religionsunterricht



Ab dem Schuljahr 2018 / 2019 wird in Nordrhein-Westfalen zwischen den christlichen Konfessionen kooperiert: Evangelische und katholische Schüler können in den Klassen 1 bis 10 gemeinsam am Religionsunterricht teilnehmen. Der Grund: Die Anzahl christlicher Schüler geht immer weiter zurück. Darum haben die Diözesen Münster, Aachen, Essen und Paderborn eine Vereinbarung mit den drei evangelischen Landeskirchen in NRW getroffen. Nur das Erzbistum Köln beteiligt sich nicht an der Kooperation – hier sei noch jeder dritte Schüler katholisch, heißt es in einer Stellungnahme. Daher sehe man keinen Handlungsdruck, alternative Modelle zu entwickeln. Ende 2011 hat Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland islamischen Religionsunterricht eingeführt. Mittlerweile besuchen diesen 19.400 Schüler an insgesamt 234 Schulen. Am Lehrplan arbeiten acht Experten – vier vom Schulministerium, vier von islamischen Organisationen. Zudem gibt es in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland vereinzelt auch syrisch-orthodoxen, christlich-orthodoxen, jüdischen, alevitischen und auch mennonitischen Religionsunterricht.

Hamburg

Religionsunterricht für alle



In der multikulturellen Hansestadt treffen mehr als 100 Religionsgemeinschaften aufeinander. Gespräche über einen interreligiösen Religionsunterricht gab es hier bereits im Jahr 1995. Hamburg ist das einzige Bundesland, in dem die meisten Schüler im Religionsunterricht nicht nach Konfession getrennt werden: Christen, Juden und Muslime sitzen zusammen in derselben Klasse, verantwortlich für die Lehrer und den Lehrplan ist die evangelische Kirche. Das Ziel: Dialog im Klassenzimmer. Schüler sollen trotz ihrer unterschiedlichen weltanschaulichen und religiösen Biografien miteinander nach Orientierungen im Glauben und Handeln suchen, so das Konzept. Seit 2014 wirken an zwei Modellschulen auch muslimische Verbände, die alevitische, sowie die jüdische Gemeinde mit. Die katholische Kirche hat sich bisher nicht am „Religionsunterricht für alle“ beteiligt und bietet stattdessen zusätzlich einen konfessionellen Unterricht an. Über die Teilnahme am Religionsunterricht oder an der Alternative „Ethik und Philosophie“ entscheiden die Eltern, ab dem 14. Lebensjahr der Schüler selbst.

Berlin

Freiwilliger Religionsunterricht



In Berlin ist der Religionsunterricht Sache der Religionsgemeinschaften. So bieten neben der evangelischen und katholischen Kirche, der jüdischen Gemeinde, der Griechisch-Orthodoxen Metropolie, der Islamischen Föderation, den Aleviten und Buddhisten auch der Humanistische Verband und die sogenannte Christengemeinschaft Unterricht an. Der Religion- und Weltanschauungsunterricht findet auf freiwilliger Basis statt, als Zusatzangebot in den Klassen 1 bis 10. Die Hälfte der Berliner Schüler nehmen daran teil, die anderen haben in dieser Zeit frei. Zusätzlich gibt es in weiterführenden Schulen von der 7. bis zur 10. Klasse einen verpflichtenden bekenntnisfreien Sachunterricht Ethik. In der Oberstufe können Schülerinnen und Schüler Philosophie als Grundkurs wählen. Die katholische und evangelische Kirche wolle künftig gemeinsam einen christlichen Religionsunterricht bestreiten. Am 6. Oktober 2017 haben der katholische Erzbischof Heiner Koch und der evangelische Landesbischof von Berlin-Brandenburg, Markus Dröge, eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Der Grund auch hier: Mangel an christlichen Schülern und Lehrern.

Brandenburg