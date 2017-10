Gartenglück Paradiese zwischen Ackerwinde und Zen

Warum wühlen manche so gerne in der Erde? Warum hegen und pflegen sie ihre Gärten mit größter Sorgfalt und vergessen dabei Zeit und Raum? In ganz unterschiedlichen grünen Oasen sucht STATIONEN die Spuren des "Grünen Glücks".