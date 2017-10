Charlotte Knobloch Zum 85. Geburtstag der jüdischen Grande Dame

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gehört zu den bekanntesten Vertretern der Juden in Deutschland. Zu ihrem heutigen Geburtstag würdigen viele Wegbegleiter ihren Einsatz für ein friedliches Miteinander in Deutschland.

„Widerstände spornen mich an“

Als Kämpferin für die jüdische Sache mischt Charlotte Knobloch seit mehr als 35 Jahren mit in gesellschaftlichen Debatten rund um Verständigung und ein friedliches Miteinander in Deutschland. Seit 1985 als Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und von 2006 bis 2010 an der Spitze des Zentralrats der Juden in Deutschland – als die erste Frau in dieser Position.

Dass sie mit ihrem Einsatz nicht immer offene Türen einrennt, schreckt Knobloch dabei nicht ab. Aufgeben kommt für sie nicht in Frage.

Ohel-Jakob – eine große Herausforderung

Auch vor schier unüberwindbaren Herausforderungen schreckt sie nicht zurück. Das bewies Charlotte Knobloch bei dem Bau der Ohel-Jakob-Synagoge. Mehr als 20 Jahre hatte Knobloch dafür gekämpft. Dann wurde es einer ihrer größten Erfolge aus ihrer Sicht: Die Rückkehr des jüdischen Lebens ins Münchner Stadtzentrum.

Der Blick auf die nun bald elf Jahre alte Ohel-Jakob-Synagoge im Herzen der Stadt gehört neben ihrer Familie zu den Dingen, über die sie sich im Rückblick am meisten freut, sagt sie.

Überhaupt seien die neuen Synagogen, die in anderen Städten nach Münchner Vorbild entstanden seien, "Zeichen der Hoffnung" und Ausdruck einer Normalisierung des jüdischen Lebens in Deutschland.

"Das bedeutet mir sehr viel. Nachdem sich das jüdische Leben jahrzehntelang im Hintergrund abspielte, ist es heute offen im Herzen der Stadt, von den Münchnern angenommen." Charlotte Knobloch

Gehen oder bleiben? – Bleiben und mitgestalten!

Geboren 1932 in einer großbürgerlichen Münchner Familie lebte Charlotte Neuland nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Großmutter, die 1942 ins KZ Theresienstadt deportiert wurde. Versteckt bei einer katholischen Bauernfamilie in Franken überlebt das junge Mädchen die Schoah. Die Tochter der Familie, Kreszentia Hummel, gab Charlotte Knobloch als ihre Tochter aus und rettete ihr so das Leben.

Als der Krieg vorbei war, kehrt sie zurück nach München, heiratet dort 1951 den Krakauer Juden und KZ-Überlebenden Samuel Knobloch und bekommt zwei Töchter und einen Sohn.

In Deutschland bleiben will Knobloch nach 1945 zunächst nicht, zu schwer lasteten die Erinnerungen an Demütigung und Beleidigungen. Und doch blieb sie. Heute ist sie darüber froh.

"Ich bin glücklich, dass ich das jüdische Leben in Deutschland mitgestalten konnte." Charlotte Knobloch

„Ich wünsche mir eine kluge Kultur des Erinnerns“

Egal ob Aufarbeitung der NS-Vergangenheit, die Solidarität mit Israel, die kommentierte Neuausgabe von Hitlers «Mein Kampf» oder der Einzug der AfD in den Bundestag – Charlotte Knobloch äußert sich immer mit klaren Worten zu Themen, die sie bewegen.

Es liegt ihr am Herzen, neue Wege des Gedenkens zu finden: Statt einzuschüchtern müsse ein Erkenntnisprozess in Gang gesetzt werden, um die Menschen zu aufgeklärten Patrioten macht. Staatsbürger, die das friedliche Miteinander als eigene Aufgabe begreifen.

Würdigung ihrer Lebensleistung

Zum runden Geburtstag drücken Wegbegleiter Charlotte Knoblochs aus, wie viel Respekt sie vor der Lebensleistung der jüdischen Grand Dame haben.