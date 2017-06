Der Mann, der den Zweiten Weltkrieg verkürzte

Hardware und Software, das Konzept, nach dem noch heute Computer gebaut werden: Alan Turing ersann diese Dualität in seinem Aufsatz "Computable Numbers" bereits in den 1930er Jahren. Dazu beschrieb er, wie komplexe Probleme in einfache Rechenschritte zerlegt und so gelöst werden können. Der Sohn eines britischen Kolonialbeamten in Indien hat damit noch heute gültige Grundsätze der Informatik geschaffen.

Das Kriegsende kam schneller

Doch Turing erging sich nicht in bloßer Theorie, sondern schuf auch handfestes - zum Beispiel die "Turing-Bombe". Diese war kein echtes Sprengzeug, sondern eine elektromechanische Dechiffriermaschine. Auf die nationalsozialistische Kriegsmaschinerie hatten sie dennoch eine sehr explosive Wirkung: Turing hatte einen Mechanismus entdeckt, mittels dessen sich der Code der Enigma brechen ließ, der Maschine, mit der die Nazis ihre Funksprüche verschlüsselten. Das Kriegsende kam dadurch schneller.

Nicht nur als Informatiker seiner Zeit voraus

In Erwartung zukünftiger schlauer Maschinen entwickelte Turing den nach ihm benannten Test, mit dem sich maschinelle Intelligenz nachweisen lassen sollte. Doch nicht nur als Logiker und Mathematiker war Turing seiner Zeit voraus. Seine Homosexualität passte nicht in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Folgen waren die soziale Ächtung und der Zwang, eine Hormonbehandlung über sich ergehen zu lassen. Kurz vor seinem 42.Geburtstag nahm Alan Turing sich das Leben.