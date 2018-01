Deutscher Kabarett-Preis 2017 Auszeichnung für Mathias Tretter

Geheimtipp unter den Kleinkunstpreisen



Seit 1984 finden im nürnberger burgtheater jeden Spätherbst die Kabaretttage statt. Angeregt von deren Erfolg beschloss die Programmgruppe des Theaters, den "Deutschen Kabarett-Preis" ins Leben zu rufen - dieser Titel war nämlich noch nicht vergeben. Dabei legt das Theater großen Wert darauf, anspruchsvolles und ambitioniertes Kabarett zu würdigen - vielleicht ein Grund, warum der Preis sich lange mit dem Stellenwert eines Geheimtipps begnügen musste.



Verliehen wird der Deutsche Kabarettpreis jedes Jahr in der Nürnberger Tafelhalle. Der jeweilige Hauptsieger des Vorjahres übergibt die Auszeichnungen an seine Kollegen. Diese geben zuvor Ausschnitte aus ihren aktuellen Programmen zum Besten. Der erste Deutsche Kabarettpreis ging 1991 an den Frankfurter Kabarettisten Matthias Beltz. Auch eine Reihe bayerischer Preisträger gab es schon, zum Beispiel Frank-Markus Barwasser (besser bekannt als Erwin Pelzig) und Andreas Giebel.